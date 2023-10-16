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Защитник «Краснодара» Волков об Ивиче: «Психологию улучшил у нас – чтобы мы думали и играли как победители»

Защитник «Краснодара» Волков об Ивиче: «Психологию улучшил у нас – чтобы мы думали и играли как победители»

— В июле после победы над «Динамо» (3:1) в первом туре я вас спросил, что изменил в «Краснодаре» Ивич.

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