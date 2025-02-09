Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения в способности НАТО противостоять России или Китаю. Он поделился своим мнением в социальной сети X, отметив, что НАТО, крупнейшим спонсором и членом которого являются Соединённые Штаты, обсуждало возможность отправки войск в Гренландию для защиты от потенциального присоединения острова к США.