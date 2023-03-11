Смольный поддержит 840 пациентов-сердечников

В Петербурге подписали поправки в социальный кодекс города. Теперь пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями со сниженной фракцией выброса менее 40% и состоящие под диспансерным наблюдением, получат дополнительные меры социальной поддержки.
В Петербурге подписали поправки в социальный кодекс города. Теперь пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями со сниженной фракцией выброса менее 40% и состоящие под диспансерным наблюдением, получат дополнительные меры социальной поддержки.
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