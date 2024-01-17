В Санкт-Петербурге студенту проломили голову за надпись на иностранном языке

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, связанный с дракой подростков. Как сообщает информационное агентство «Фонтанка», студент первого курса Охтинского колледжа стал жертвой нападения из-за надписи «white» на его футболке.
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