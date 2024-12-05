Водитель иномарки погиб при ДТП с автобусом во Владивостоке

МВД: один человек погиб при столкновении иномарки и автобуса во Владивостоке Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder погиб в результате столкновения с маршрутным автобусом на острове Русском во Владивостоке, передает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
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