Водитель иномарки погиб при ДТП с автобусом во Владивостоке

МВД: один человек погиб при столкновении иномарки и автобуса во Владивостоке Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder погиб в результате столкновения с маршрутным автобусом на острове Русском во Владивостоке, передает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.