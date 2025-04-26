Появилось видео уничтожения зенитной «адской молотилки» ВСУ

В районе Волчанска Харьковской области российские операторы беспилотников обнаружили и уничтожили «адскую молотилку» — зенитное орудие АЗП-57, которое использовалось в советском комплексе противовоздушной обороны С-60.
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