Красная тряпка для салафитов

Почему исламисты ненавидят Моди Нынешнему индо-пакистанскому кризису — ровно неделя. Теракт в Пахалгаме, организованный группировкой Лашкар-е-Тайба и ставший триггером нынешнего обострения, произошел в прошлый вторник.
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