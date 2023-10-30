Какие изменения ждут российских водителей в ноябре 2023 года? АБС с 1 ноября 2023 В сети сообщается, что с 1 ноября 2023 года в России, как сообщается, снова будет запрещено производить новые автомобили без антиблокировочной системы тормозов (АБС).
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