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  • Андрей Тихонов
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    xчто тут сиськи мять ? секундное дело и проблемы нетКим Чен Ын по про...

Когда невозможное становится неизбежным

Когда невозможное становится неизбежным

Дональд Трамп сделал, на мой взгляд, едва ли не самое громкое заявление за всю свою политическую карьеру: «Атака 9/11 дело рук США! Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно, не было никакой атаки на WTC (башни-близнецы), не было той атаки как нам её показали и что в этом замешаны другие страны.

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