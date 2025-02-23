«Засуньте им в рот шланг!»: Каменск-Уральский потрясен, Мизулина негодует, Бастрыкин потребовал доклад

Виктор Борисов

Обнинск — первый российский наукоград постепенно превращается в мигрантское гетто. В городе с населением около 120 000 человек, почти треть — приезжие из Средней Азии(35 000 специалистов). Чудовищный социальный эксперимент над жителями Обнинска привел к социальной катастрофе. С нагрузкой не справляются не только школы, но вся социальная инфраструктура города. «Недовольство у местных в основном вызывает тот факт, что практически все места, где можно получить различные социальные услуги — МФЦ, поликлиники, паспортный стол, заполнены людьми, практически не говорящими на русском», — говорит городской депутат Зыков. Представьте себе, социалка была рассчитана на 85 000 человек, а потом приехало ещё 35 000 гастарбайтеров, которые не вложили в её обеспечение ни копейки. Мигранты с легкостью получают и даже покупают гражданство, не владея русским языком, а затем пользуются щедрыми госпрограммами. Надо сказать, инвестиция в покупку гражданства очень выгодна и быстро окупается через получения различных дотаций из бюджета. Мигранты привозят с собой семьи и получают соответствующие социальные выплаты. При этом при подаче документов на получение социальных выплат они нередко используют поддельные документы о трудоустройстве. Регион же обязан выплачивать таким семьям различные пособия. За девять месяцев 2021 года в Обнинске ₽170 млн получили мигранты. Каждый коренной житель платит мигрантам более ₽2500 в год только через пособия. Кроме того, многодетные семьи мигрантов имеют право и на получение гектара земли, который они продают и покупают жилье. Фактически они берут деньги из нашего кармана. Чиновники и другие ушлые черти зарабатывают на торговле паспортами и прочей монетизации миграционных потоков сверхприбыль, мигранты получают пособия и возможность заработать, а в минусе только местные жители, которые за всё это платят буквально из своего кармана. И ведь никто не спросил людей, хотят ли они, чтобы в их маленький городок завезли такое количество инородного элемента.