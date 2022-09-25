Эксперт Наумов объяснил истеричные попытки киевского режима сорвать референдумы

Киевские власти начинают понимать, что проиграли. Об этом заявил заместитель руководителя кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Наумов, пишет ВЗГЛЯД.
Киевские власти начинают понимать, что проиграли. Об этом заявил заместитель руководителя кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Наумов, пишет ВЗГЛЯД.
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