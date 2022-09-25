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Эксперт Наумов объяснил истеричные попытки киевского режима сорвать референдумы

Эксперт Наумов объяснил истеричные попытки киевского режима сорвать референдумы

Киевские власти начинают понимать, что проиграли. Об этом заявил заместитель руководителя кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Наумов, пишет ВЗГЛЯД.

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