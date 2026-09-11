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Царьград

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СКР: арестован житель Калининградской области за убийство 2009 года

СКР: арестован житель Калининградской области за убийство 2009 года

Следователи задержали 60-летнего жителя Калининградской области по обвинению в убийстве беременной женщины, произошедшем в 2009 году в Полесске.

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