По каким признакам понять, что вы встретили человека, которого знали в прошлой жизни Алёна ЮрьеваЕсли вы верите в реинкарнацию, то знаете, что душа продолжает существовать после смерти, перенося накопленный опыт и карму в новую жизнь.
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