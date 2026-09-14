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Царьград

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Отпуск по уходу за ребенком: в Госдуме напомнили правила

Отпуск по уходу за ребенком: в Госдуме напомнили правила

В Госдуме рассказали, кто имеет право на отпуск по уходу за ребенкомОфициально работающие члены семьи могут разделить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

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