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Интенсивные дожди сослужили Кубе хорошую службу

Интенсивные дожди сослужили Кубе хорошую службу

146,2 миллиметра осадков выпало на Кубе за десять летних дней, заявили специалисты Национального института гидроресурсов Кубы, 12 июня сообщает Prensa Latina.

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