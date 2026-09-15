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Банк Англии: рост рынка стейблкоинов может укрепить доминирование доллара и спрос на казначейские облигации США

Банк Англии: рост рынка стейблкоинов может укрепить доминирование доллара и спрос на казначейские облигации США

Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Кэролин Уилкинс заявила, что распространение стейблкоинов может усилить глобальное доминирование доллара США и повысить спрос на американские казначейские облигации.

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