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Царьград

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Польша планирует марш во Львове. На Украине заголосили

Польша планирует марш во Львове. На Украине заголосили

Польша планирует провести во Львове марш ко Дню независимости, и эта идея уже вызвала громкую реакцию на Украине.

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