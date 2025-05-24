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Ракета без сна: как российская Р-37М пугает Запад и меняет стратегический баланс

Ракета без сна: как российская Р-37М пугает Запад и меняет стратегический баланс

Ракета без сна: как российская Р-37М пугает Запад и меняет стратегический баланс Ирина ВальковаНа фоне напряжённой международной обстановки и непрекращающегося противостояния России и НАТО, на повестке вновь встали вопросы стратегического паритета.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Р-37М делает шаг в новую эру воздушного доминирования. Это когда она реально применяется, а не лежит как устрашение НАТО. Над Чёрным морем так и висят разведчики и наводят на нас ракеты и БПЛА. Какой смысл в ней, если мы не применяем новинки! Где этот танк Т-14 &quot;Армата&quot; его нет на ЛБС. &quot;Орешник&quot; и многое другое. Не понимаю наше МО, не понимаю.
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