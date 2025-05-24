Ракета без сна: как российская Р-37М пугает Запад и меняет стратегический баланс Ирина ВальковаНа фоне напряжённой международной обстановки и непрекращающегося противостояния России и НАТО, на повестке вновь встали вопросы стратегического паритета.
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