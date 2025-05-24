Ракета без сна: как российская Р-37М пугает Запад и меняет стратегический баланс

Геннадий Бережнов

Р-37М делает шаг в новую эру воздушного доминирования. Это когда она реально применяется, а не лежит как устрашение НАТО. Над Чёрным морем так и висят разведчики и наводят на нас ракеты и БПЛА. Какой смысл в ней, если мы не применяем новинки! Где этот танк Т-14 "Армата" его нет на ЛБС. "Орешник" и многое другое. Не понимаю наше МО, не понимаю.