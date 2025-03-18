Ученые нашли новую галактику

Окружающая среда играет ключевую роль в ее эволюции Сербские астрономы детально изучили X-образную радиогалактику 3C 315, используя данные атласа радиоисточников Лихи и базы данных NASA/IPAC Extragalactic Database (NED).
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