Отдали жизнь за родную землю: в ДНР почтили память защитников аэропорта имени Сергея Прокофьева

ДОНЕЦК, 26 мая, ФедералПресс. Региональная Общественная Организация «Народная Дружина» при поддержке Администрации Киевского района Донецка и фонда «Защитники Отечества» организовала памятное мероприятие, посвященное 11-й годовщине начала боев за международный аэропорт имени Сергея Прокофьева.
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