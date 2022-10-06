Адвокат вора в законе Панчо высказался по поводу приговора

+ A — Давид Панчвидзе получил 12 лет лишения свободы Вор в законе по кличке Панчо (он же Давид Панчвидзе, он же Георгий Кипиани), приговоренный в четверг к 12 годам лишения свободы, не признал своего высшего положения в преступной иерархии и отказался от признательных показаний в хранении наркотиков.
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