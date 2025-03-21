«Не ждите скоро завершения СВО»: Путин огорошил элиты на закрытой встрече

Источники Telegram-канала INSIDER-T сообщают, что на съезде РСПП президент России Владимир Путин рекомендовал миллиардерам не рассчитывать на быстрое завершение СВО По информации собеседников канала, присутствовавших на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей ….