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  • ШКИПЕР
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Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

Алексей Иванов На торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани 21 февраля Камила Валерьевна Валиева сидела рядом с Владимиром Владимировичем Путиным - однозначный жест поддержки со стороны Президента РФ.

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ШКИПЕР
Пора заехать по сопатке всем этим чинушам от спорта и всяким ,непонятным СМИ.
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