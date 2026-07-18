Удар иранского дрона-камикадзе Rezvan ("Ризван") по танкеру в Ормузском проливе. Ранее Иран уже использовал аналогичные дроны для поражения "судов-нарушителей".
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Удар иранского дрона-камикадзе Rezvan ("Ризван") по танкеру в Ормузском проливе. Ранее Иран уже использовал аналогичные дроны для поражения "судов-нарушителей".
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