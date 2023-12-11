Голландцы раскрыли простой, но эффективный способ похудения

Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что можно быстро похудеть, если употреблять пищу с правильной текстуройВ журнале The Journal of Nutrition были опубликованы результаты исследования, проведённого учёными Вагенингенского университета.
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