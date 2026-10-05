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Картер Брайант назвал главную цель на второй сезон в НБА: «Хочу прогрессировать в защите»

Форвард « Сан-Антонио » Картер Брайант во втором сезоне в НБА хочет максимально освоить роль игрока формата «3-and-D», сделав акцент на универсальной защите и стабильном трехочковом броске.

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