Возвращение к пепелищу: прощение, которое далось слишком дорого

Запах мокрой золы не выветривается даже спустя десять лет. Он въедается в саму землю, пропитывает корни одичавших яблонь и тяжелым, невидимым саваном висит над некогда великолепным садом.
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