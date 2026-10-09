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Возвращение к пепелищу: прощение, которое далось слишком дорого

Возвращение к пепелищу: прощение, которое далось слишком дорого

Запах мокрой золы не выветривается даже спустя десять лет. Он въедается в саму землю, пропитывает корни одичавших яблонь и тяжелым, невидимым саваном висит над некогда великолепным садом.

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