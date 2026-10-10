Криста Пайк возвращена в тюрьму после неудачной казни в Теннесси

Власти Теннесси неудачно попытались казнить Кристу Пайк 30 сентября с помощью инъекций. Пайк, осужденная за убийство в 1995 году, пришла в сознание 6 октября и теперь снова находится в тюрьме, где ей оказывают медицинскую помощь.