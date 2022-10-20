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Демар Дерозан набрал 37 очков в победном матче с «Майами»

Демар Дерозан набрал 37 очков в победном матче с «Майами»

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан помог команде начать сезон-22/23 с выездной победы. Во встрече с «Майами» (108:116) Дерозан набрал 37 очков, 6 подборов, 9 передач и 2 перехвата.

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