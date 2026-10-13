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Царьград

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В Новосибирске за мошенничество с ОСАГО завели 91 дело за год

В Новосибирске за мошенничество с ОСАГО завели 91 дело за год

В 2026 году в Новосибирске возбудили 91 уголовное дело о страховом мошенничестве, а в суд ушли пять дел со 115 эпизодами и 23 фигурантами.

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