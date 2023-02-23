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Нефтяного магната, создавшего компанию с зятем Бориса Ельцина, обнаружили мертвым

Нефтяного магната, создавшего компанию с зятем Бориса Ельцина, обнаружили мертвым

Стало известно, что вчера в бессознательном состоянии был обнаружен бизнесмен Вячеслав Ровнейко. Его нашли в подмосковном доме в Одинцовском городском округе.

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