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Происшествия

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В Тульской области инспекторы ДПС пришли на помощь семье с ребенком, получившим тяжелую травму руки

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области оперативно доставили в больницу девятилетнего мальчика, которому требовалась экстренная медицинская помощь для спасения кисти руки.

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