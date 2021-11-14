С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант

С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант

С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. Данное мероприятие приурочено к Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх