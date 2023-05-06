Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины: «Надолго утратит лидерство в Европе»

Несмотря на распространенный стереотип о немецком прагматизме, сейчас Германия явно просчиталась в плане своей политики в отношении России и Украины и теперь сталкивается с очень серьезными экономическими последствиями своих действий.
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