Военное обозрение

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Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины: «Надолго утратит лидерство в Европе»

Зампред Совбеза РФ написал о печальных для Германии последствиях поддержки Украины: «Надолго утратит лидерство в Европе»

Несмотря на распространенный стереотип о немецком прагматизме, сейчас Германия явно просчиталась в плане своей политики в отношении России и Украины и теперь сталкивается с очень серьезными экономическими последствиями своих действий.

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