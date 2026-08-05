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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ветераны липецкого хоккея обратились к Третьяку: «Этот вид спорта в нашем городе просто исчез. Мы уже не в силах сдерживать эмоции и просто наблюдать, мы просим одного – разговора»

Ветераны липецкого хоккея написали открытое письмо на имя президента Федерации хоккея России Вячеслава Третьяка и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в связи с текущем положением этого вида спорта в регионе.

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