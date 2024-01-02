Синоптик Позднякова: ночь 2 января в Москве оказалась самой холодной с 1996 года

В Москве минувшей ночью зафиксированы самые сильные морозы для 2 января с 1996 года. Минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
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