В Бресте змагарам удалось разжечь скандал вокруг российского флага с символом «Z»

«Женщина ходила по Бресту с российским флагом, но ответственностью угрожают не ей, а тому, кто это заметил», – с таким странным заголовком вышла сегодня оппозиционная и запрещенная в Белоруссии «Наша Нива».
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