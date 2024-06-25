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В Бресте змагарам удалось разжечь скандал вокруг российского флага с символом «Z»

В Бресте змагарам удалось разжечь скандал вокруг российского флага с символом «Z»

«Женщина ходила по Бресту с российским флагом, но ответственностью угрожают не ей, а тому, кто это заметил», – с таким странным заголовком вышла сегодня оппозиционная и запрещенная в Белоруссии «Наша Нива».

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