Актрисе Валентине Теличкиной исполнилось 79

Артистка никогда не считала себя красавицей, отмечая лишь, что достаточно фотогенична и не уродлива. Тем не менее парни не давали Валентине Теличкиной прохода, в то время как сама она ждала настоящей любви — звезда «Журналиста» вышла замуж в 35, что по советским меркам — довольно поздно.
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