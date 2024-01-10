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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Актрисе Валентине Теличкиной исполнилось 79

Актрисе Валентине Теличкиной исполнилось 79

Артистка никогда не считала себя красавицей, отмечая лишь, что достаточно фотогенична и не уродлива. Тем не менее парни не давали Валентине Теличкиной прохода, в то время как сама она ждала настоящей любви — звезда «Журналиста» вышла замуж в 35, что по советским меркам — довольно поздно.

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