Актрисе Валентине Теличкиной исполнилось 79

Артистка никогда не считала себя красавицей, отмечая лишь, что достаточно фотогенична и не уродлива. Тем не менее парни не давали Валентине Теличкиной прохода, в то время как сама она ждала настоящей любви — звезда «Журналиста» вышла замуж в 35, что по советским меркам — довольно поздно.