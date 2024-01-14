Скотт Риттер: Одесса и Харьков будут территориями России по окончании СВО Вашингтон, — ИА Регнум. Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России по окончании спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.
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