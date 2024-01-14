Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США сообщили, какие ещё города войдут в состав России по окончании СВО

В США сообщили, какие ещё города войдут в состав России по окончании СВО

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Комментарии
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Агрофена Иванова
а на хрена они нам нужны? Свои ещё далеко не все благоустроены....
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14 час.
zn
zygmund nedialkow
Разделяй и властвуй.
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13 час.
Астон Мартин
если бы все так просто было то можно было бы и послать , но на практике послать пока не получается , и это прекрасно видно ...
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9 час.

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