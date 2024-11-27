Женщине сообщили о бонусах от банка и списали деньги со счета

Мошенники используют различные уловки для обмана и выманивания денег Мошенники обманывали жителей Карелии во время сделок в интернете, а также использовали уловки об оформленном кредите и полагающихся бонусах от банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии