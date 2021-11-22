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«Михаил Кержаков в «Зените» снова будет первым номером». Козырь, которого нет у Станислава Крицюка

«Михаил Кержаков в «Зените» снова будет первым номером». Козырь, которого нет у Станислава Крицюка

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий – о конкуренции вратарей в «Зените». – После долгого перерыва второй раз подряд место в воротах «Зенита» занял Кержаков.

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