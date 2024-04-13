Вечеринка Barbie Party

В подарок можно получить 20% на депозит на следующую вечеринку!* За музыку в этот вечер будет отвечать нежная и зажигательная кавер-группа Barbie Band, а диджей Игорь Шакур поделится с гостями танцевальными сетами.
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