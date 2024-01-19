Вот почему так сложно достичь идеальной температуры во время принятия душа

Как сделать так, чтобы ваш душ не превращался из блаженно-тёплого в кусаче-холодныйХуже, чем выйти из тёплого душа в прохладную ванную комнату, может быть только душ, который, кажется, имеет только две температуры — обжигающую или ледяную.
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