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«iDeaWay»

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Вот почему так сложно достичь идеальной температуры во время принятия душа

Вот почему так сложно достичь идеальной температуры во время принятия душа

Как сделать так, чтобы ваш душ не превращался из блаженно-тёплого в кусаче-холодныйХуже, чем выйти из тёплого душа в прохладную ванную комнату, может быть только душ, который, кажется, имеет только две температуры — обжигающую или ледяную.

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