Западным аналитикам и комментаторам следует быть осторожными и не поддаваться влиянию позитивной статистики, которую в Москве превратили в орудие войны с европейскими и американскими нарративами о России.
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