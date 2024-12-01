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Несекретные материалы

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FT: экономика России говорит Западу «продолжайте воевать»

FT: экономика России говорит Западу «продолжайте воевать»

Западным аналитикам и комментаторам следует быть осторожными и не поддаваться влиянию позитивной статистики, которую в Москве превратили в орудие войны с европейскими и американскими нарративами о России.

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