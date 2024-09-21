Казанский Кремль планирует запустить регулярные экскурсии по стенам крепости

Нововведениями ближайших лет в музее-заповеднике «Казанский Кремль» станут организация экскурсий для групп по альтернативной схеме движения вспять существующему маршруту, запуск экскурсий по стенам (пряслам) крепости, а также создание детского сценария визита в Кремль для аудитории детей 3-5 лет.