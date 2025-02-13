13.02.2025 в Волгоградской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали, включая 1 несовершеннолетнего.
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13.02.2025 в Волгоградской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали, включая 1 несовершеннолетнего.