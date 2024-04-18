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Верховный суд: в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116

Верховный суд: в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116

В 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116. Об этом свидетельствуют сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год, которые приводит Судебный департамент при Верховном суде РФ (раздел "О числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания").

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