Верховный суд: в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116

В 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116. Об этом свидетельствуют сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год, которые приводит Судебный департамент при Верховном суде РФ (раздел "О числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания").