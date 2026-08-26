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«Читай-город» и ЛАМПА: более 77% россиян используют школьные принадлежности для повышения мотивации к учебе

«Читай-город» и ЛАМПА: более 77% россиян используют школьные принадлежности для повышения мотивации к учебе

Более 77% россиян используют школьные принадлежности для повышения мотивации к учебе. Таковы результаты исследования, проведенного федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город» и международным коммуникационным агентством ЛАМПА, пишут «Известия» .

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