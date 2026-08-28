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Царьград

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Психолог Алексей Кройтор раскрыл подробности "Карты характеров Москвы"

Психолог Алексей Кройтор раскрыл подробности "Карты характеров Москвы"

Психолог Алексей Кройтор создал "Карту характеров Москвы" для студентов, чтобы обучить их формировать своё окружение.

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