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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Ларионов: «Хотим, чтобы «СКА-Арена» заполнялась, чтобы для Питера это был горящий билет. Дать людям кайф своей игрой – наша цель»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возвращении команды на «СКА-Арену». На предсезонном турнире имени Николая Пучкова СКА занял первое место.

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